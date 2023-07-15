Срна та екс-зірка Борусії Д зіграють у благодійному матчі Шевченка/Зінченка на підтримку України
Зірковий склад команд на знаковий для України поєдинок поповнили чергові учасники.
Колишній захисник Шахтаря, а нині спортивний директор донеччан Даріо Срна візьме участь у благодійному поєдинку на підтримку України "Game4Ukraine".
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Окрім легенди "гірників", свою участь у матчі підтвердив екс-захисник дортмундської Борусії та збірної Німеччини Патрік Овомоєла, який тепер працює футбольним експертом та коментатором.
Нагадаємо, благодійний поєдинок відбудеться 5 серпня у Лондоні на Стемфорд Брідж. Game4Ukraine збиратиме кошти на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети.
Зірковий десант українців: склад учасників благодійного матчу Шевченка/Зінченка поповнився черговими легендами