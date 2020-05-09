Легенда Шахтера считает, что Ярмоленко является полезнее Коноплянки в сборной Украины

Бывший нападающий "горняков" Олег Матвеев сравнил двух звезд национальной команды Украины.

Заметим, Ярмоленко и Коноплянка занимают второе и третье места в списке топ-бомбардиров "сине-желтых". Евгений забил 21 гол, Андрей – 37. Лидирует Андрей Шевченко, в активе которого 48 мячей.

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"У крайних нападающих более широкий спектр обязанностей. Им не только нужно доставлять мяч в штрафную, но и самым угрожать воротам соперника, что чаще других это делает Евгений Коноплянка, у которого в активе много ударов по воротам.

Считаю, что у Ярмоленко коэффициент полезных действий выше, чем у Коноплянки. Это заметно невооруженным глазом. Андрей, как мне кажется, во время атаки более тщательно готовится к удару. Хотя Евгений за счет своей нацеленности на ворота и лучшему дриблингу чаще наносит удары. Добавить бы еще в реализации", – рассказал Матвеев в интервью Команда №1.

К слову, в сезоне 1996/97 экс-нападающий Шахтера забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Тогда "горняки" заняли второе место, пропустив вперед Динамо.

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