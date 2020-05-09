Легенда Шахтаря вважає, що Ярмоленко є кориснішим за Коноплянку в збірній України

Колишній нападник "гірників" Олег Матвєєв порівняв двох зірок національної команди України.

Зауважимо, Ярмоленко та Коноплянка посідають друге та третє місця у списку топ-бомбардирів "синьо-жовтих". Євген забив 21 гол, Андрій – 37. Лідирує Андрій Шевченко, в активі якого 48 м'ячів.

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"У крайніх нападників ширший спектр обов'язків. Їм не лише потрібно доставляти м'яч у штрафний майданчик, але і самим загрожувати воротам суперника, що частіше за інших робить Євген Коноплянка, у якого в активі багато ударів по воротах.

Вважаю, що у Ярмоленка коефіцієнт корисних дій вищий, ніж у Коноплянки. Це помітно неозброєним оком. Андрій, як мені здається, під час атаки більш ретельно готується до удару. Хоча Євген завдяки своїй націленості на ворота і кращому дриблінгу частіше завдає ударів. Додати б ще в реалізації", – розповів Матвєєв в інтерв'ю Команда №1.

До слова, в сезоні 1996/97 екс-нападник Шахтаря забив 21 гол та став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Тоді "гірники" посіли друге місце, пропустивши вперед Динамо.

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