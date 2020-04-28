Легенда сборной Германии переболел коронавирусом и призвал возобновить сезон со зрителями на трибунах

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн признался, что был болен коронавирусом.

"Да, я заразился еще в середине марта, У меня был кашель и жар полтора дня. После двух недель карантина меня объявили здоровым. Было легче, чем во время обычного гриппа. Но людям, которые находятся в зоне риска, стоит быть осторожными. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией.

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Я так и не услышал ясного аргумента против зрителей на трибунах. Если будет занято лишь каждое четвертое сиденье, то между людьми будет достаточное расстояние. Кто нарушит правила – вон из стадиона. Нам нужно задуматься о перезапуске всей Германии ради выживания экономики. Это касается всех сфер экономики, в том числе Бундеслиги", – цитирует Леманна Bild.

К слову, в Германии запретили проведение массовых мероприятий со зрителями до 30 августа из-за пандемии коронавируса. В то же время ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая.

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Напомним, до финиша элитного дивизиона чемпионата Германии осталось 9 туров. Бавария возглавляет турнирную таблицу, опережая Боруссию Дортмунд на 4 очка.