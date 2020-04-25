Бундеслига на пути к возвращению – немецкие клубы будут иметь преимущество на трансферном рынке

Немецкая Бундеслига может первой среди топ-чемпионатов Европы возобновить сезон.

Если чемпионат Германии удастся возобновить в ближайшее время, это положительно скажется на позициях немецких клубов в Европе. Об этом рассказал эксперт Киран Маруайр в комментарии Goal.

Бундеслига может доиграть сезон в особой экипировке – матчи придется останавливать каждые 15 минут

По его словам, если матчи Бундеслиги снова начнут проводить 9 мая, как запланировали немецкие чиновники, то тамошние клубы смогут заработать деньги и будут иметь более сильные позиции на трансферном рынке, что в условиях финансового кризиса может стать серьезным преимуществом. Кроме того, начав играть раньше других, немцы, впоследствии, также быстрее всех вернутся к проведению матчей со зрителями на трибунах. Таким образом, лига станет более привлекательной для звездных игроков и сможет выйти из кризиса, даже укрепив свои позиции в Европе.

Напомним, до финиша элитного дивизиона чемпионата Германии осталось 9 туров. Бавария возглавляет турнирную таблицу, опережая Боруссию Д на 4 очка. Ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая.

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