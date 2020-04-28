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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Легенда збірної Німеччини перехворів коронавірусом і закликав відновити сезон з глядачами на трибунах

28 квітня 00:37 1100 Читать на русском
Легенда збірної Німеччини перехворів коронавірусом і закликав відновити сезон з глядачами на трибунах
Єнс Леманн / фото: Markus Gi

Колишній голкіпер збірної Німеччини Єнс Леманн зізнався, що був хворий на коронавірус.

"Так, я заразився ще в середині березня, У мене був кашель і жар півтора дня. Після двох тижнів карантину мене оголосили здоровим. Було легше, ніж під час звичайного грипу. Але людям, які перебувають в зоні ризику, варто бути обережними. Думаю, здоровий спосіб життя допомагає в боротьбі з цією інфекцією.

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Я так і не почув ясного аргументу проти глядачів на трибунах. Якщо буде зайнято лише кожне четверте сидіння, то між людьми буде достатня відстань. Хто порушить правила – геть зі стадіону. Нам потрібно задуматися про перезапуск всієї Німеччини заради виживання економіки. Це стосується всіх сфер економіки, зокрема і Бундесліги", – цитує Леманна Bild.

До слова, у Німеччині заборонили проведення масових подій з глядачами до 30 серпня через пандемію коронавірусу. Водночас очікується, що перші матчі після карантину в Бундеслізі зіграють 9 травня.

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Нагадаємо, до фінішу елітного дивізіону чемпіонату Німеччини залишилося 9 турів. Баварія очолює турнірну таблицю, випереджаючи Борусію Дортмунд на 4 очки.

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Теги
коронавірус Німеччина Бундесліга Єнс Леманн
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