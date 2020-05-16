toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Легенда сборной Англии Сэнсом находится на грани жизни и смерти – он пострадал в пьяной драке

06:00 38 Читати українською
Легенда сборной Англии Сэнсом находится на грани жизни и смерти – он пострадал в пьяной драке
Кенни Сэнсом / Mail on Sunday

Бывший защитник лондонского Арсенала и ряда английских команд Кенни Сэнсом борется за жизнь. Осенью он отпраздновал 61-летие.

Врачи борются за жизнь звезды английского чемпионата 80-х, сообщает The Sun.

Реднапп анонсировал возвращение в большой футбол – в марте тренеру исполнилось 73 года

Сэнсом серьезно пострадал во время пьяной драки. Он неудачно упал и повредил голову. В прошлом Сэнсом неоднократно лечился от алкогольной зависимости. Также экс-защитник имел проблемы с азартными играми и был фигурантом судебных дел.

Кенни Сэнсом является воспитанником Кристал Пэлас, а лучшие годы провел в составе Арсенала. С "канонирами" он завоевал Кубок лиги 1986/87. В составе сборной Англии Сэнсом провел 86 поединков (1 гол) и принял участие в Евро-1980, ЧМ-1982, ЧМ-1986 и Евро-1988.

"Ми були готові стрибнути з моста": Ньюкасл проти Фергюсона і Кантона – божевільна розв'язка АПЛ у 1996-му

blog_ava
Кривцов выделил преимущество Вольфсбурга над Шахтером после возобновления сезона
00:03
49
Теги
Арсенал Арсенал Англия Англия Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
    Бельгія — 15 май578 Яремчук отказался переходить в клуб АПЛ
8
час
:
42
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук