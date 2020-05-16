Легенда сборной Англии Сэнсом находится на грани жизни и смерти – он пострадал в пьяной драке

Бывший защитник лондонского Арсенала и ряда английских команд Кенни Сэнсом борется за жизнь. Осенью он отпраздновал 61-летие.

Врачи борются за жизнь звезды английского чемпионата 80-х, сообщает The Sun.

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Сэнсом серьезно пострадал во время пьяной драки. Он неудачно упал и повредил голову. В прошлом Сэнсом неоднократно лечился от алкогольной зависимости. Также экс-защитник имел проблемы с азартными играми и был фигурантом судебных дел.

Кенни Сэнсом является воспитанником Кристал Пэлас, а лучшие годы провел в составе Арсенала. С "канонирами" он завоевал Кубок лиги 1986/87. В составе сборной Англии Сэнсом провел 86 поединков (1 гол) и принял участие в Евро-1980, ЧМ-1982, ЧМ-1986 и Евро-1988.

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