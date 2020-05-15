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Реднапп анонсировал возвращение в большой футбол – в марте тренеру исполнилось 73 года

15 мая 23:40 15 Читати українською
Реднапп анонсировал возвращение в большой футбол – в марте тренеру исполнилось 73 года
Харри Реднапп / Rex Features

Бывший наставник Вест Хэма, Портсмута, Тоттенхэма и ряда других английских команд Харри Реднапп запланировал возвращение в мир футбола после карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Хочу приобрести футбольный клуб, когда этот карантин закончится. Таковы мои амбиции.

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Это будет команда из низших дивизионов: Лига 1, Лига 2, возможно, Национальная лига. Однако, клуб с определенным потенциалом. Сделал бы это с удовольствием. Ездил бы на матчи автобусом каждую субботу", – цитирует легендарного тренера The Sun.

Харри Реднапп прежде всего известен своей тренерской деятельностью. Карьеру коуча он начал в Борнмуте в 1983 году. Далее английский специалист тренировал Вест Хэм, Портсмут, Саутгемптон, Тоттенхэм, КПР, сборную Иордании и Бирмингем Сити.

После увольнения "синими" в сентябре 2017-го он объявил, что больше не будет тренировать. Наибольшим успехом Реднаппа-тренера стал завоеванный с Портсмутом Кубок Англии сезона 2007/08.

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Английская футбольная лига (EFL) Харри Реднапп Англия
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