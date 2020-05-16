Легенда збірної Англії Сенсом перебуває на межі життя та смерті – він постраждав у п'яній бійці

Колишній оборонець лондонського Арсенала та низки англійських команд Кенні Сенсом бореться за життя. Восени він відсвяткував 61-річчя.

Лікарі борються за життя зірки англійського чемпіонату 80-х, повідомляє The Sun.

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Сенсом серйозно постраждав під час п'яної бійки. Він невдало впав і пошкодив голову. У минулому Сенсом неодноразово лікувався від алкогольної залежності. Також екс-оборонець мав проблеми з азартними іграми та був фігурантом судових справ.

Кенні Сенсом є вихованцем Крістал Пелас, а найкращі роки провів у складі Арсенала. З "канонірами" він здобув Кубок ліги 1986/87. У складі збірної Англії Сенсом провів 86 поєдинків (1 гол) і взяв участь у Євро-1980, ЧС-1982, ЧС-1986 та Євро-1988.

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