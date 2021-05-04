Сердце знаменитого хавбека перестало биться на 55-м году жизни, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Ирландии.

Умер бывший капитан Манчестер Юнайтед Сеттерс – он играл у Басби и был соратником Чарльтона-старшего

Причиной смерти Маклафлина стал рак почек. С тяжелой болезнью Макка боролся с 2012 года. Проблемы со здоровьем не смогли отобрать у ирландца страсть к футболу. Он до последнего продолжал работать в академии Суиндон Таун и периодически появлялся в роли эксперта на BBC Radio Solent.

Алан Маклафлин был воспитанником Манчестер Юнайтед, но выступал только за резерв "красных дьяволов". На профессиональном уровне он дебютировал за Суиндон в сентябре 1986-го. Четыре года спустя Саутгемптон отдал за ирландца 1 млн фунтов, но закрепиться в составе "святых" хавбек не сумел и вскоре оказался в Портсмуте.

За "Помпею" Маклафлин провел почти 8 лет и обеспечил себе место в клубном Зале славы. В конце карьеры он также защищал цвета Уигана, Рочдейла и Форест Грин Роверс.

Маклафлин забил один из самых известных голов в истории сборной Ирландии. В феврале 1993-го он вышел на замену в сверхпринципиальном матче против команды Северной Ирландии, сравнял счет (1:1) и вывел "Зеленую армию" на ЧМ-1994. Всего в 1990-1999 гг. Маклафлин провел 42 поединка за Ирландию, в которых забил 2 мяча.

#Pompey are sad to confirm that Alan McLoughlin has passed away at the age of just 54



Rest in peace, Macca pic.twitter.com/MjV8EN8Jjb — Portsmouth FC (@Pompey) May 4, 2021

The FAI join Ireland fans everywhere in remembering the great Alan McLoughlin on this sad day for Irish football



We will always have that night in November



RIP Alan. pic.twitter.com/qIYj8kNI9E — FAIreland ️ (@FAIreland) May 4, 2021