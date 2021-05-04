Легенда Портсмута и сборной Ирландии Маклафлин умер от рака
Бывший полузащитник национальной команды Ирландии и ряда английских клубов Алан Маклафлин скончался.
Сердце знаменитого хавбека перестало биться на 55-м году жизни, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Ирландии.
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Причиной смерти Маклафлина стал рак почек. С тяжелой болезнью Макка боролся с 2012 года. Проблемы со здоровьем не смогли отобрать у ирландца страсть к футболу. Он до последнего продолжал работать в академии Суиндон Таун и периодически появлялся в роли эксперта на BBC Radio Solent.
Алан Маклафлин был воспитанником Манчестер Юнайтед, но выступал только за резерв "красных дьяволов". На профессиональном уровне он дебютировал за Суиндон в сентябре 1986-го. Четыре года спустя Саутгемптон отдал за ирландца 1 млн фунтов, но закрепиться в составе "святых" хавбек не сумел и вскоре оказался в Портсмуте.
За "Помпею" Маклафлин провел почти 8 лет и обеспечил себе место в клубном Зале славы. В конце карьеры он также защищал цвета Уигана, Рочдейла и Форест Грин Роверс.
Маклафлин забил один из самых известных голов в истории сборной Ирландии. В феврале 1993-го он вышел на замену в сверхпринципиальном матче против команды Северной Ирландии, сравнял счет (1:1) и вывел "Зеленую армию" на ЧМ-1994. Всего в 1990-1999 гг. Маклафлин провел 42 поединка за Ирландию, в которых забил 2 мяча.