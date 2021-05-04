Серце знаменитого хавбека перестало битися на 55-му році життя, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Ірландії.

Помер колишній капітан Манчестер Юнайтед Сеттерс – він грав у Басбі та був соратником Чарльтона-старшого

Причиною смерті Маклафліна став рак нирок. Із важкою хворобою Макка боровся з 2012 року. Проблеми зі здоров'ям не змогли відібрати в ірландця пристрасть до футболу. Він продовжував працювати в академії Свіндон Таун і періодично з'являвся у ролі експерта на BBC Radio Solent.

Алан Маклафлін був вихованцем Манчестер Юнайтед, але виступав лише за резерв "червоних дияволів". На професіональному рівні він дебютував за Свіндон у вересні 1986-го. Через чотири роки Саутгемптон віддав за ірландця 1 млн фунтів, але закріпитися у складі "святих" хавбек не зумів і згодом опинився у Портсмуті.

За "Помпею" Маклафлін провів майже 8 років і забезпечив собі місце в клубному Залі слави. Наприкінці кар'єри він також захищав кольори Вігана, Рочдейла та Форест Грін Роверс.

Маклафлін забив один із найвідоміших голів в історії збірної Ірландії. У лютому 1993-го він вийшов на заміну в надпринциповому матчі проти команди Північної Ірландії, зрівняв рахунок (1:1) і вивів "Зелену армію" на ЧС-1994. Загалом у 1990-1999 рр. Маклафлін провів 42 поєдинки за Ірландію, у яких забив 2 м'ячі.

#Pompey are sad to confirm that Alan McLoughlin has passed away at the age of just 54



Rest in peace, Macca pic.twitter.com/MjV8EN8Jjb — Portsmouth FC (@Pompey) May 4, 2021

The FAI join Ireland fans everywhere in remembering the great Alan McLoughlin on this sad day for Irish football



We will always have that night in November



RIP Alan. pic.twitter.com/qIYj8kNI9E — FAIreland ️ (@FAIreland) May 4, 2021