Легенда Портсмута та збірної Ірландії Маклафлін помер від раку
Колишній півзахисник національної команди Ірландії та низки англійських клубів Алан Маклафлін відійшов у вічність.
Серце знаменитого хавбека перестало битися на 55-му році життя, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Ірландії.
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Причиною смерті Маклафліна став рак нирок. Із важкою хворобою Макка боровся з 2012 року. Проблеми зі здоров'ям не змогли відібрати в ірландця пристрасть до футболу. Він продовжував працювати в академії Свіндон Таун і періодично з'являвся у ролі експерта на BBC Radio Solent.
Алан Маклафлін був вихованцем Манчестер Юнайтед, але виступав лише за резерв "червоних дияволів". На професіональному рівні він дебютував за Свіндон у вересні 1986-го. Через чотири роки Саутгемптон віддав за ірландця 1 млн фунтів, але закріпитися у складі "святих" хавбек не зумів і згодом опинився у Портсмуті.
За "Помпею" Маклафлін провів майже 8 років і забезпечив собі місце в клубному Залі слави. Наприкінці кар'єри він також захищав кольори Вігана, Рочдейла та Форест Грін Роверс.
Маклафлін забив один із найвідоміших голів в історії збірної Ірландії. У лютому 1993-го він вийшов на заміну в надпринциповому матчі проти команди Північної Ірландії, зрівняв рахунок (1:1) і вивів "Зелену армію" на ЧС-1994. Загалом у 1990-1999 рр. Маклафлін провів 42 поєдинки за Ірландію, у яких забив 2 м'ячі.