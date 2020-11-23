Умер бывший капитан Манчестер Юнайтед Сеттерс – он играл у Басби и был соратником Чарльтона-старшего
Экс-полузащитник Вест Бромвича, Манчестер Юнайтед, Сток Сити и ряда других команд Морис Сеттерс скончался.
Легенда Футбольной лиги умер за несколько недель до своего 84-летия. О печальной новости сообщил официальный сайт МЮ.
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Сеттерс начинал играть в Эксетере, откуда перебрался в Вест Бромвич Альбион в 1955 году. Через пять лет его за 30 тысяч фунтов приобрел Юнайтед культового Мэтта Басби. Репутация крутого парня и боевой характер уже вскоре принесли Сеттерсу капитанскую повязку манкунианцев. С "красными дьяволами" он завоевал единственный трофей игровой карьеры – Кубок Англии сезона 1962/63. В конце карьеры полузащитник защищал цвета Сток Сити, американского Кливленда, Ковентри и Чарльтона.
В мае 1971-го Морис Сеттерс возглавил Донкастер, с которым за 3,5 года не смог подняться с 4-го дивизиона. В конце концов, в 1977 году он стал ассистентом Джека Чарльтона в Шеффилд Уэнсдей. Вместе с чемпионом мира Сеттерс позже отдал более 10 лет сборной Ирландии, которую тренерский дуэт вывел на Евро-1988, ЧМ-1990 и Мундиаль-1994.
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