Легенда Футбольной лиги умер за несколько недель до своего 84-летия. О печальной новости сообщил официальный сайт МЮ.

Умер легендарный Джек Чарльтон – чемпион мира в составе сборной Англии

Сеттерс начинал играть в Эксетере, откуда перебрался в Вест Бромвич Альбион в 1955 году. Через пять лет его за 30 тысяч фунтов приобрел Юнайтед культового Мэтта Басби. Репутация крутого парня и боевой характер уже вскоре принесли Сеттерсу капитанскую повязку манкунианцев. С "красными дьяволами" он завоевал единственный трофей игровой карьеры – Кубок Англии сезона 1962/63. В конце карьеры полузащитник защищал цвета Сток Сити, американского Кливленда, Ковентри и Чарльтона.

В мае 1971-го Морис Сеттерс возглавил Донкастер, с которым за 3,5 года не смог подняться с 4-го дивизиона. В конце концов, в 1977 году он стал ассистентом Джека Чарльтона в Шеффилд Уэнсдей. Вместе с чемпионом мира Сеттерс позже отдал более 10 лет сборной Ирландии, которую тренерский дуэт вывел на Евро-1988, ЧМ-1990 и Мундиаль-1994.

Мюнхенская трагедия: последний полет "малышей Басби"

We are deeply saddened to learn of the passing of Maurice Setters.



Maurice played 194 times for United in the 1960s, winning the FA Cup in 1963 and captaining the team on a number of occasions.



We send our sincere condolences to those closest to him. Rest in peace, Maurice. — Manchester United (@ManUtd) November 23, 2020