Звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар уже давно является активным фанатом Counter-Strike и следит за многими турнирами.

Ночью 12 ноября украинская команда NAVI уступила бразильской Furia со счётом 1:2. Следствием стал вылет из турнира IEM Rio Major 2022 года.

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После поражения Неймар в Twitter сделал комплимент лидеру украинцев Александру Костылеву: "S1mple, мой друг, это Бразилия. Ты – легенда". Наш земляк сдержанно ответил: "Надеюсь, Furia добавит еще один трофей в твою коллекцию".

Интересно, что бразильский футболист на предварительных раундах тоже поддерживал S1mple, с которым общается уже продолжительное время. Неймар даже предлагал Костылеву вместе сыграть в CS.