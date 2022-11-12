Зірка ПСЖ та збірної Бразилії Неймар вже давно є активним фанатом Counter-Strike та стежить за багатьма турнірами.

Вночі 12 листопада українська команда NAVI поступилась бразильській Furia із рахунком 1:2. Наслідком став виліт з турніру IEM Rio Major 2022.

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Після поразки Неймар у Twitter зробив комплімент лідеру українців Олександру Костилєву: "S1mple, мій друже, це Бразилія. Ти – легенда". Наш земляк стримано відповів: "Сподіваюся, Furia додасть ще один трофей у твою колекцію".

Цікаво, що бразильський футболіст на попередніх раундах теж підтримував S1mple, з яким спілкується вже тривалий час. Неймар навіть пропонував Костилєву разом зіграти у CS.