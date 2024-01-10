Бразильця заарештували через скаргу колишньої дружини про несплату аліментів. Про це повідомляє Globo.

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За даними видання, Клейтон Шав'єр заборгував аліментів на суму 31 600 реалів (близько 6 тисяч євро). Адвокат екс-гравця подав скаргу, базовану на тому, що після завершення кар'єри Шав'єр не може більше сплачувати велику суму аліментів.

Нагадаємо, Клейтон Шав'єр приєднався до харківського Металіста у 2010 році та перебував у команді до 2015-го. Бразилець зіграв за український клуб в 141 матчі. В його активі 57 голів та 37 результативних передач.

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