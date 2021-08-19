"Я хочу быть откровенен насчет своего состояния. Мне поставили диагноз "смешанная деменция". В моем случае это болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Это был очень тяжелый год для всех, и длительные периоды изоляции, безусловно, не помогли.

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Это невероятно сложная и проблемная болезнь. Я был свидетелем того, как много друзей прошли через это. Вы надеетесь, что с вами этого не случится, даже шутите по этому поводу, игнорируя ранние признаки, потому что не хотите, чтобы это было правдой. Вы сердитесь, разочаровываетесь, путаетесь, а затем беспокоитесь за свою семью, поскольку именно они будут иметь дело с этим.

Однако пора принять ситуацию. Я осознаю, как мой мозг ухудшается, и как моя память исчезает, когда я этого не хочу, и как это вызывает у меня дискомфорт. Я понимаю, что происходит, и поэтому хочу объяснить свою ситуацию сейчас, пока могу, ведь я знаю, что придут дни, когда я не буду понимать нечего. Ненавижу думать об этом сейчас.

В разгар пандемии я сказал, что если и будет какой-то позитив, то он проявится в том, что люди станут дружелюбнее друг к другу. На это надеюсь и сейчас. Я не хочу, чтобы люди переживали, если я забываю места, людей или встречи. Вам нужно помнить, что я наслаждался всеми этими воспоминаниями, и мне повезло почувствовать то, что я имею в своей жизни ... Любящая семья, замечательная карьера. Я делал то, что мне нравится, и получил за это не только деньги, но и друзей на всю жизнь.

У меня были хорошие и плохие дни, и я хочу наслаждаться каждым днем. Я повесил бутсы на гвоздь очень давно, и теперь пришло время оставить в прошлом публичную деятельность, поэтому прошу прощения у тех, кто прислал мне что-нибудь, но я просто не могу. Я стараюсь быть положительным и решительным, продолжать следить за своим Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Надеюсь, это будет сезон успеха. Я взволнован новыми подписями, которые Уле и клуб сделали.

Кроме того, там, где это возможно, я хотел бы продолжить свое сотрудничество с "Denis Law Legacy Trust". Работа, которую выполняют персонал и волонтеры, удивительна, и это действительно имеет большое значение. Я знаю, что дальше будет трудно, поэтому прошу понимания и терпения, поскольку это будет нелегкое путешествие, особенно для людей, которые любят тебя больше всего.

Моя дочь Ди завершает выставку "Темзский мост" 11 сентября, чтобы собрать деньги для Общества Альцгеймера, поэтому, если можете, пожертвуйте сюда. Мы получили поддержку от Общества Альцгеймера и решили собрать средства на благотворительность. Услуги Общества Альцгеймера никогда не имели большей потребности, они использовались более 5,5 миллиона раз с марта 2020 года, и является последним спасением для тысяч семей, которые также сталкиваются с диагнозом деменции.

Благотворительная организация также делает замечательную работу со спортивной индустрией, со своей кампанией "Спорт объединен против деменции", которую я полностью поддерживаю. Это действительно может иметь большое значение для бывших игроков и болельщиков", – приводит заявление Лоу официальный сайт Манчестер Юнайтед.