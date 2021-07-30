Джеральдо Франсиско дос Сантос Зизиньо умер в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщил Twitter мексиканской Америки.

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СМИ указывают, что Зизиньо не смог преодолеть осложнения от коронавируса, которые и стали причиной смерти бывшего футболиста.

Зизиньо выступал на позиции полузащитника. Дебютировал в возрасте 15 лет за Сан-Паулу, а в 1980-м подписал контракт с Америкой, в которой и завершил карьеру в 1991 году. Его сыновья – Джонатан дос Сантос и Джованни дос Сантос – тоже стали футболистами, поиграв даже в Барселоне. Оба защищали цвета сборной Мексики.

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