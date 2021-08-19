"Я хочу бути відвертим щодо свого стану. Мені поставили діагноз "змішана деменція". У моєму випадку це хвороба Альцгеймера та судинна деменція. Це був надзвичайно важкий рік для всіх, і тривалі періоди ізоляції, безумовно, не допомогли.

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Це неймовірно складна і проблемна хвороба. Я був свідком того, як багато друзів пройшли через неї. Ви сподіваєтесь, що з вами цього не станеться, навіть жартуєте з цього приводу, ігноруючи ранні ознаки, тому що не хочете, щоб це було правдою. Ви сердитесь, розчаровуєтесь, плутаєтесь, а потім турбуєтесь за свою сім'ю, оскільки саме вони будуть мати справу з цим всім.

Однак настав час прийняти ситуацію. Я усвідомлюю, як мій мозок погіршується, як моя пам’ять зникає, коли я цього не хочу, і як це викликає дискомфорт. Я розумію, що відбувається, і тому хочу пояснити свою ситуацію зараз, поки можу, адже я знаю, що будуть дні, коли я не розумітиму нічого. Ненавиджу думати про це зараз.

У розпал пандемії я сказав, що якщо і буде якийсь позитив, то він проявиться у тому, що люди стануть доброзичливішими одне до одного. На це сподіваюся і зараз. Я не хочу, щоб люди сумували, якщо я забуваю місця, людей чи зустрічі. Вам потрібно пам’ятати, що я насолоджувався усіма цими спогадами, і мені пощастило відчути те, що я маю у своєму житті… Любляча сім’я, чудова кар’єра. Я робив те, що мені подобається, і отримав за це не тільки гроші, а й друзів на все життя.

У мене були хороші і погані дні, і я прагну насолоджуватися кожним днем. Я повісив бутси на цвях дуже давно, і тепер настав час залишити в минулому публічну діяльність, тому прошу вибачення у тих, хто надіслав мені будь-що, але я просто не можу. Я намагаюся бути позитивним і рішучим, продовжувати стежити за своїм Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Сподіваюся, це буде сезон успіху. Я схвильований новими підписами, які Уле і клуб зробили.

Крім того, там, де це можливо, я хотів би продовжити свою співпрацю з "Denis Law Legacy Trust". Робота, яку виконують персонал та волонтери, є дивовижною, і це дійсно має велике значення. Я знаю, що далі буде важко, тому прошу розуміння та терпіння, оскільки це буде нелегка подорож, особливо для людей, які люблять тебе найбільше.

Моя донька Ді завершує виставку "Темзський міст" 11 вересня, щоб зібрати гроші для Товариства Альцгеймера, тому, якщо можете, пожертвуйте сюди. Ми отримали підтримку від Товариства Альцгеймера і вирішили зібрати кошти на благодійність. Послуги Товариства Альцгеймера ніколи не мали більшої потреби, вони використовувалися понад 5,5 мільйона разів з березня 2020 року, і є останнім порятунком для тисяч сімей, які також стикаються з діагнозом деменції.

Благодійна організація також робить чудову роботу зі спортивною індустрією, зі своєю кампанією "Спорт об’єднаний проти деменції", яку я повністю підтримую. Це дійсно може мати велике значення для колишніх гравців та вболівальників", – наводить заяву Лоу офіційний сайт Манчестер Юнайтед.