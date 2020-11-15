Бывший полузащитник Челси и сборной Уругвая Густаво Пойет оценил перспективы в чемпионате Англии своего соотечественника Эдинсона Кавани. Форвард перебрался в Манчестер Юнайтед в последний день трансферного окна.

"Я думаю, что Кавани будет играть в Манчестер Юнайтед более важную роль, чем от него ожидают люди.

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Обратите внимание на матч против Эвертона. МЮ побеждал с разницей лишь в один мяч, но Кавани вышел на замену и забил. Английский футбол идеально подходит для уругвайцев, поскольку мы увлечены этим. Мы забываем о контракте сразу после подписания, потому что единственное, что имеет значение для нас – это победа. Английским фанатам это нравится", – цитирует Пойета Tribal Football.

К слову, в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани успел провести 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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