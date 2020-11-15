Колишній півзахисник Челсі та збірної Уругваю Густаво Пойєт оцінив перспективи в чемпіонаті Англії свого співвітчизника Едінсона Кавані. Форвард перебрався до Манчестер Юнайтед в останній день трансферного вікна.

"Я думаю, що Кавані відіграватиме в Манчестер Юнайтед важливішу роль, ніж від нього чекають люди.

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Зверніть увагу на матч проти Евертона. МЮ перемагав із різницею лише в один м'яч, але Кавані вийшов на заміну й забив. Англійський футбол ідеально підходить для уругвайців, оскільки ми захоплені цим. Ми забуваємо про контракт відразу після підписання, бо єдине, що має значення для нас – це перемога. Англійським фанатам це до вподоби", – цитує Пойєта Tribal Football.

До слова, в нинішньому сезоні Едінсон Кавані встиг провести 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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