Легенда Боруссии Д Суботич продолжит карьеру в чемпионате Австрии
18:44 - Читати українською
Сербский защитник Невен Суботич еще не планирует завершать карьеру.
Австрийский Альтах подписал Невена Суботича, сообщает официальный сайт клуба.
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Контракт о сотрудничестве с 32-летним сербом рассчитан до завершения сезона. Последним клубом Невена был турецкий Денизлиспор. После 15-ти туров чемпионата Австрии Альтах расположился на предпоследней строчке.
Напомним, Суботич известен своими выступлениями за дортмундскую Боруссию, в структуре "шмелей" игрок находился в 2008-2017 годах.
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