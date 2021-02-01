Сербский защитник Невен Суботич еще не планирует завершать карьеру.

Австрийский Альтах подписал Невена Суботича, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт о сотрудничестве с 32-летним сербом рассчитан до завершения сезона. Последним клубом Невена был турецкий Денизлиспор. После 15-ти туров чемпионата Австрии Альтах расположился на предпоследней строчке.

Напомним, Суботич известен своими выступлениями за дортмундскую Боруссию, в структуре "шмелей" игрок находился в 2008-2017 годах.