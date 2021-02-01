Сербський захисник Невен Суботіч ще не планує завершувати кар'єру.

Австрійський Альтах підписав Невена Суботіча, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт про співпрацю з 32-річним сербом розрахований до завершення сезону. Останнім клубом Невена був турецький Денізліспор. Після 15-ти турів чемпіонату Австрії Альтах розташувався на передостанній сходинці.

Нагадаємо, Суботіч відомий своїми виступами за дортмундську Борусію, у структурі "джмелів" гравець перебував у 2008-2017 роках.