Легенда Борусії Д Суботіч продовжить кар'єру у чемпіонаті Австрії
18:44 - Читать на русском
Сербський захисник Невен Суботіч ще не планує завершувати кар'єру.
Австрійський Альтах підписав Невена Суботіча, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт про співпрацю з 32-річним сербом розрахований до завершення сезону. Останнім клубом Невена був турецький Денізліспор. Після 15-ти турів чемпіонату Австрії Альтах розташувався на передостанній сходинці.
Нагадаємо, Суботіч відомий своїми виступами за дортмундську Борусію, у структурі "джмелів" гравець перебував у 2008-2017 роках.
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