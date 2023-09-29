Володар "Золотого м'яча" Карл-Хайнц Румменігге голосував за те, щоб допустити російські молодіжні команди до змагань під егідою УЄФА.

"Діти є жертвами війни. Вони невинні та потребують допомоги. Вони не несуть відповідальності за цю війну і не повинні бути додатково покарані.

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Ось чому я проголосував "за", щоб дозволити їм знову взяти участь у міжнародних змаганнях", – цитує колишнього гравця Баварії Bild.

Нагадаємо, що УЄФА нещодавно ухвалив рішення допустити молодіжні команди країни-терористки до матчів. Низка держав, зокрема Англія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та інші, відмовилися грати проти росіян.

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