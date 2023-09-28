Украинская ассоциация футбола просит другие национальные ассоциации не допустить возвращения России в цивилизованный футбол.

УАФ направила всем остальным членам письмо с призывом выступить против решения УЕФА о допуске российских сборных U-17 к международным соревнованиям, сообщает The Times.

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"Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасающей тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех его преступлений, совершаемых в Украине", – отрывок из письма. Также УАФ напомнила, что российское вторжение забрало жизни по меньшей мере 1600 украинских детей.

Следующий исполком УЕФА запланирован на 10 октября. Вероятно, руководство союза не утвердит свое позорное решение под давлением ассоциаций. Бойкот России уже подтвердили 11 членов УЕФА из 55. Помимо Украины, это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

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