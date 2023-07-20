Скандал разгорелся из-за разговора Это'о с президентом Виктории Юнайтед Валентином Гвейном. Оба говорили об арбитре матча и то, что он может помешать подняться в высший дивизион. Запись разговора приводит Camfoot.

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"Сохраняй спокойствие. Мы дадим тебе три очка и отстраним рефери", – сказал голос, похожий на Это'О. Также он заметил, что лучше увидеться друг с другом незаметно, когда он вернется домой. Sportmediaset приводит еще одну цитату: "Клуб должен подняться в первый дивизион. Это наша цель, в этом заинтересована Федерация. Нас четверо: я, ты и еще два человека. Виктория Юнайтед поднимется в классе".

Скорее всего, разговор состоялся еще в январе, однако утечка произошла лишь сейчас. Тогда еще клуб выступал во втором дивизионе чемпионата Камеруна. Через несколько месяцев Виктория Юнайтед вышла в элитный дивизион.

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