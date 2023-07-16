"Вызов Андре Онаны в национальную сборную зависит от президента Федерации. Я спросил Это'О официально о будущем нашего вратаря в команде, и он ответил, что карьера парня завершена. Он прислал письмо Интеру, чтобы клуб избавился от него. Как кто-то может быть таким злым?

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Это'О душит звезд национальной команды Камеруна. Он присутствовал на всех встречах, на всех тренировках. Даже тренер чувствует себя всегда под бдительным оком президента.

Ни один член генеральной ассамблеи Федерации футбола Камеруна никогда не предлагал продлить срок полномочий президента с 4 до 7 лет. Единственное, что обсуждалось, это увеличение количества сроков президента с двух до трех сроков по 4 года, как это происходит в CAF и ФИФА. Это'О манипулирует целой страной!

Я был президентом маркетингового комитета FECAFOOT, но я не имел доступа ни к одному документу, связанному с разными спонсорами. Я не знаю, сколько стоят контракты с One All Sports, Orange и MTN. Я несколько раз требовал эти документы, последний раз спрашивая президента, но сотрудники Федерации сказали мне, что они мне их не дадут.

Это'О дал 1 миллион франков футбольному чиновнику, чтобы тот следил за мной, и этот человек начал угрожать моей семье. Я связался с прокурором, который принял меры, чтобы гарантировать мою безопасность", – рассказал в интервью Marca бывший функционер.

Напомним, что во время чемпионата мира в Катаре между главным тренером Камеруна Ригобером Сонгом и Андре Онана произошел конфликт, который пытался потушить Это'О. В итоге голкипер Интера покинул расположение сборной.

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