Сейчас 42-летний Это'О возглавляет футбольную федерацию своей страны и несет прямую ответственность за организацию товарищеского матча между Камеруном и Россией, который запланирован на 12 октября на территории страны-оккупантки.

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Более того, легендарный форвард лично планирует посетить Москву. По крайней мере, об этом заявил генеральный секретарь камерунской федерации Блез Джунан: "Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не правда ли? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах".

Решения Это'О покажутся еще более кощунственными, если вспомнить, что только в начале августа камерунец принимал участие в благотворительном матче для Украины, организованном Андреем Шевченком и Александром Зинченко.

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