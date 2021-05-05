46-летний специалист готов возглавить молодежку "Трех львов", сообщает The Sun.

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Кэмпбелл подал резюме на должность тренера сборной Англии U-21. Процесс отбора нового главного тренера английской молодежки является формально открытым. До 5 мая заинтересованные в работе с молодыми "Тремя львами" могут подать пакет документов. Должность станет вакантной летом, когда завершится 5-летний период работы с командой Эйди Бутройда.

Тренерский опыт Сола Кэмпбелла сложно назвать успешным. В январе 2017 года он начал с роли ассистента в сборной Тринидада и Тобаго. Также экс-защитник тренировал Маклсфилд и Саутенд. Оба места работы Кэмпбелл покинул из-за неудовлетворительных результатов.

Конкурентами легенды АПЛ в борьбе за пост главного тренера сборной Англии U-21 станет ряд других звезд прошлого: Тревор Синклер, Джо Коул, Ники Батт, Джоди Моррис и Лайам Росеньор. Фаворит – наставник сборной U-17 Джастин Кокрейн.

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