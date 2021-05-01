Звезды нынешнего созыва "Трех львов" презентовали ретроформу, толчок к созданию которой предоставили различные комплекты начале 90-х, сообщает FourFourTwo.

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Чемпионат мира в Италии запомнился выходом Англии в полуфинал, пушкой Дэвида Платта и слезами Газзы после поражения немцам. Турнир стал светом в конце темного десятилетия для футбола на Альбионе. Рекордно низкая посещаемость матчей, дебоши хулиганов на террасах местных стадионов, финансовый крах клубов и, как следствие, отъезд талантливых игроков на континент.

Но выход трека World in Motion британской группы New Order и продвижение команды Бобби Робсона в первый после триумфального 1966-го полуфинал Мундиаля вернули футбол в топы новостей с положительной точки зрения. К тому же, тогдашняя сборная Англии имела едва ли не лучшую "трилогию" формы за всю свою историю.

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Во время турнира основным был белый комплект с синими элементами. Но прославленный теми же New Order выездной красный вариант и третий голубой стали фаворитами фанатов на трибунах. Теперь же официальный партнер ФА Score Draw создал специальный комплект "3 в 1" под названием Mash-Up, соединивший все три комплекта экипировки воедино.

Разработчики нового концепта уверены, что отдали дань уважения геометрическим узорам своим уникальным коллажем, напоминающий обломок. Лишнего антуража футболкам добавляет вышитый вручную герб с тремя львами. Модельный ряд a la 1990-й дополняют также две спортивные куртки и тренировочная майка.

"Они прекрасны. Я бы не отказался от парочки в своем гардеробе, они классно выглядят. Каждый игрок хочет увидеть возвращение болельщиков этим летом, атмосферы, которую они творят дома или на выезде. Увидеть фанатов на стадионах снова – будет прекрасно", – поделился надеждами форвард Эвертона Доминик Калверт-Льюин.

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