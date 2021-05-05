46-річний фахівець готовий очолити молодіжку "Трьох левів", повідомляє The Sun.

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Кемпбел подав резюме на посаду керманича збірної Англії U-21. Процес відбору нового головного тренера англійської молодіжки є формально відкритим. До 5 травня зацікавлені в роботі з молодими "Трьома левами" можуть подати пакет документів. Посада стане вакантною влітку, коли завершиться 5-річний період роботи з командою Ейді Бутройда.

Тренерський досвід Сола Кемпбела складно назвати успішним. У січні 2017-го він розпочав із ролі асистента в збірній Тринідаду і Тобаго. Також екс-оборонець тренував Маклсфілд і Саутенд. Обидва місця роботи Кемпбел покинув через незадовільні результати.

Конкурентами легенди АПЛ в боротьбі за посаду головного тренера збірної Англії U-21 стане низка інших зірок минулого: Тревор Сінклейр, Джо Коул, Нікі Батт, Джоді Морріс і Лаям Росеньйор. Фаворит – керманич збірної U-17 Джастін Кокрейн.

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