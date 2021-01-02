48-летний специалист во второй раз возглавил Бертон Альбион, сообщает официальный сайт клуба.

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Хассельбайнк ​​вернулся на Пирелли Стэдиум после 5-летнего перерыва. Он уже работал с "пивоварами" в сезоне 2014/15 и выиграл с командой английскую Лигу 2. Теперь нидерландец призван спасти Бертон от вылета из Лиги 1. В данный момент в активе команды из графства Стаффордшир 13 очков и последняя строчка в дивизионе. Однако, до спасительной позиции лишь 6 пунктов.

Напомним, что Джимми Флойд Хассельбайнк ​​начал карьеру тренера в бельгийском Антверпене. Также он работал с Куинз Парк Рейнджерс и Нортгемптоном, а до недавнего времени выступал на телевидении в роли эксперта.

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