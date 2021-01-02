48-річний фахівець вдруге очолив Бертон Альбіон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хассельбайнк повернувся на Піреллі Стедіум після 5-річної перерви. Він вже працював із "пивоварами" в сезоні 2014/15 і виграв із командою англійську Лігу 2. Нині нідерландець покликаний врятувати Бертон від вильоту з Ліги 1. Наразі в активі команди з графства Стаффордшир 13 очок і остання сходинка в дивізіоні. Проте, до рятівної позиції лише 6 пунктів.

Нагадаємо, що Джиммі Флойд Хассельбайнк розпочав кар'єру тренера в бельгійському Антверпені. Також він працював із Квінз Парк Рейнджерс і Нортгемптон, а донедавна виступав на телебаченні в ролі експерта.

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