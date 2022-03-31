"Где меня застала война? В Днепре. Рано утром я ехал на работу, в детскую школу Интер, и когда люди, разговаривая по телефону, начали потихоньку выходить из автобуса и возвращаться домой, сделал то же самое. Посидел несколько дней, все обдумал, и в начале марта ушел в военкомат.

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Есть ли армейское прошлое? Не какое-нибудь, а настоящее. Служил в пограничных войсках, поэтому с этим все нормально. Занимаясь с детьми, я пытался держать себя в физической форме. Во время футбольной карьеры к нагрузкам было не привыкать. Только я вас сильно попрошу – не делайте из меня героя. Герои – те ребята, которые находятся на передовой. Мы пока проходим обучение. Где именно – не скажу. Приятно, что многие звонят, поддерживают. В том числе и футбольные люди.

Мариуполь – это сейчас нечто невероятное. Мне даже не верится, что эти варвары творят такое. Посмотришь, что там делается, почитаешь, и возникает одно желание всех их перестрелять. Других слов у меня нет. Страшно. Война это вообще очень ужасно. Впрочем, я даже не сомневаюсь, что победа будет за нами. Здесь никто этого не сомневается. Мы на своей земле, и ее никому не отдадим. Здесь все понятно.

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Знаете, за все это время я не посмотрел никакой трансляции, хоть это моя работа. Правда, неделю назад глянул в таблицы, чтобы понять, что делается в топ-чемпионатах. Даже не думал, что такое может произойти, но как отрезало.

В то же время я знаю одно – не все футболисты могут воевать. Кто-то помогает, и это тоже очень нужное дело. Здесь каждый сам принимает решение. Сборная? Конечно, хотелось бы ее видеть и слышать. По-моему, если она сыграет, то ничего плохого в этом не будет", – рассказал Плотко в интервью Команда№1.

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