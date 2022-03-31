"В контексте оскорблений сборной Польши ведущим спортивного канала, вещающего на территории "мерзких тварей", предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей Чемпионата мира 2022 на территории "мерзких тварей". Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи", – написал Вацко на своей странице в Facebook.

Российский журналист назвал сборную Польши "мерзкими тварями" – видео истерики в стране-агрессоре

Напомним, у россиян подгорело из-за выхода Польши на ЧМ-2022. В частности, ведущий Матч ТВ Антон Анисимов пожелал Левандовски и Ко провала, назвав поляков мерзкими тварями.

Именно Польша должна была сыграть с Россией 24 марта в полуфинале квалификации к ЧМ-2022, однако из-за дисквалификации россиян "кадра" вышла в финал мини-турнира, где выиграла Швецию и добыла путевку на Мундиаль.

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