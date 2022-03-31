"Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи": Вацко просит УАФ посодействовать блокированию трансляции ЧМ-2022 в России
Знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко гневно отреагировал на отвратительный спич российского ведущего, пожелавший провала сборной Польши на Мундиале.
"В контексте оскорблений сборной Польши ведущим спортивного канала, вещающего на территории "мерзких тварей", предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей Чемпионата мира 2022 на территории "мерзких тварей". Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи", – написал Вацко на своей странице в Facebook.
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Напомним, у россиян подгорело из-за выхода Польши на ЧМ-2022. В частности, ведущий Матч ТВ Антон Анисимов пожелал Левандовски и Ко провала, назвав поляков мерзкими тварями.
Именно Польша должна была сыграть с Россией 24 марта в полуфинале квалификации к ЧМ-2022, однако из-за дисквалификации россиян "кадра" вышла в финал мини-турнира, где выиграла Швецию и добыла путевку на Мундиаль.
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