Легенда Карпат зі зброєю боронить Україну від росіян: "Мені навіть не віриться, що ці варвари творять таке"
Колишній гравець Карпат та низки інших українських клубів Ігор Плотко прокоментував, як переживає напад російських окупантів на Україну.
"Де мене застала війна? У Дніпрі. Рано вранці я їхав на роботу, до дитячої школи Інтер, і коли люди, розмовляючи по телефону, почали потихеньку виходити з автобуса і повертатися додому, зробив те саме. Посидів кілька днів, усе обдумав, і на початку березня пішов у військкомат.
"Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї": Вацко просить УАФ посприяти блокуванню трансляції ЧС-2022 в Росії
Чи маю армійське минуле? Не якесь, а справжнє. Служив у прикордонних військах, тож із цим усе нормально. Займаючись дітьми, намагався тримати себе у фізичній формі. Під час футбольної кар'єри до навантажень було не звикати. Тільки я вас сильно попрошу – не робіть із мене героя. Герої – ті хлопці, які перебувають на передовій. Ми поки що проходимо навчання. Де саме, не скажу. Приємно, що багато хто дзвонить, підтримує. У тому числі й футбольні люди.
Маріуполь – це зараз щось неймовірне. Мені навіть не віриться, що ці варвари творять таке. Подивишся, що там робиться, почитаєш, і виникає одне бажання – всіх їх перестріляти. Інших слів я не маю. Страшно. Війна це взагалі дуже страшно. Втім, я навіть не маю сумніву, що перемога буде за нами. Тут ніхто цього не сумнівається. Ми на своїй землі і її нікому не віддамо. Тут усе зрозуміло.
Мародери вкрали телевізори і різну техніку зі стадіону Десни – нелюди є і серед українців
Знаєте, за весь цей час я не подивився жодної трансляції, хоч це моя робота. Щоправда, тиждень тому глянув у таблиці, аби зрозуміти, що робиться у топ-чемпіонатах. Навіть не думав, що таке може статися, але як відрізало.
Водночас, я знаю одне – не всі футболісти можуть воювати. Хтось допомагає, і це теж дуже потрібна справа. Тут кожен сам ухвалює рішення. Збірна? Звичайно, хотілося б її бачити та чути. На мою думку, якщо вона зіграє, то нічого поганого в цьому не буде", – розповів Плотко у інтерв'ю Команда№1.
Росія напала на Україну: Вацко потужно відповідає окупантам, Зінченко звернувся до Лєвандовскі (LIVE)