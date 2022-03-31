"Де мене застала війна? У Дніпрі. Рано вранці я їхав на роботу, до дитячої школи Інтер, і коли люди, розмовляючи по телефону, почали потихеньку виходити з автобуса і повертатися додому, зробив те саме. Посидів кілька днів, усе обдумав, і на початку березня пішов у військкомат.

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Чи маю армійське минуле? Не якесь, а справжнє. Служив у прикордонних військах, тож із цим усе нормально. Займаючись дітьми, намагався тримати себе у фізичній формі. Під час футбольної кар'єри до навантажень було не звикати. Тільки я вас сильно попрошу – не робіть із мене героя. Герої – ті хлопці, які перебувають на передовій. Ми поки що проходимо навчання. Де саме, не скажу. Приємно, що багато хто дзвонить, підтримує. У тому числі й футбольні люди.

Маріуполь – це зараз щось неймовірне. Мені навіть не віриться, що ці варвари творять таке. Подивишся, що там робиться, почитаєш, і виникає одне бажання – всіх їх перестріляти. Інших слів я не маю. Страшно. Війна це взагалі дуже страшно. Втім, я навіть не маю сумніву, що перемога буде за нами. Тут ніхто цього не сумнівається. Ми на своїй землі і її нікому не віддамо. Тут усе зрозуміло.

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Знаєте, за весь цей час я не подивився жодної трансляції, хоч це моя робота. Щоправда, тиждень тому глянув у таблиці, аби зрозуміти, що робиться у топ-чемпіонатах. Навіть не думав, що таке може статися, але як відрізало.

Водночас, я знаю одне – не всі футболісти можуть воювати. Хтось допомагає, і це теж дуже потрібна справа. Тут кожен сам ухвалює рішення. Збірна? Звичайно, хотілося б її бачити та чути. На мою думку, якщо вона зіграє, то нічого поганого в цьому не буде", – розповів Плотко у інтерв'ю Команда№1.

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