Барселона Б хочет арендовать Василия Кравца, – СМИ

Украинский защитник может перебраться в дубль каталонского гранда.

Барселона Б рассматривает вариант с арендой защитника Леганеса, информирует Periodista de Leganes.

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Каталонцы хотят взять Кравца в годичную аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро. Леганес готов отпустить игрока, поскольку не рассчитывает на него в новом сезоне. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Барселона Б выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

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Напомним, Кравец пополнил состав Леганеса зимой этого года, перейдя с Луго. Он получил вызов на июньские матчи сборной Украины, однако на поле не выходил.