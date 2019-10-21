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Леганес звільнив Пеллегріно – фахівець не довіряв українцям

20:33 936 Читать на русском
Леганес звільнив Пеллегріно – фахівець не довіряв українцям
Маурісіо Пеллегріно / Фото ФК Леганес

Іспанський Леганес залишився без головного тренера.

Маурісіо Пеллегріно звільнений з посади наставника Леганеса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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48-річний фахівець очолив іспанську команду влітку 2018-го. В поточному сезоні Прімери після 9-ти турів Леганес замикає турнірну таблицю, маючи в активі лише 2 очки.

Нагадаємо, в минулому сезоні серед підопічних Пеллегріно був також український воротар Реала Андрій Лунін. Проте аргентинський фахівець рідко надавав Андрію місце у стартовому складі. В команді досі перебуває ще один український захисник – Василь Кравець, який також не отримує ігрової практики.

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Леганес Леганес Маурісіо Пеллегріно Маурісіо Пеллегріно Андрій Лунін Андрій Лунін Василь Кравець Василь Кравець Іспанія
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