Богдан Леднев дебютировал за Фехервар в официальной встрече. Арендованный у Динамо полузащитник вместе с другими украинцами (Петряк и Макаренко также вышли в стартовом составе) гостил на поле сенсационного лидера чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 18 тур

Пушкаш Академи – Фехервар – 1:0

Гол: Артем Фаворов, 67

Леднев дебютировал за Фехервар в непростых условиях. Жесткий соперник, не отказывающий себе в том, чтобы откровенно лупить по ногам. Команда Фаворова, в случае победы, обходила Ференцварош Зубкова на 1 месте турнирной таблицы. Именно Артем и забил победный гол. Экс-полузащитник Десны и молодежной сборной Украины открылся на подачу с правого фланга и беспрепятственно прошил голкипера ударом с нескольких метров.

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А перед тем героем мог стать именно Леднев. Богдан с позиции центрального полузащитника дважды вырезал классные передачи за спины защитникам. Однако партнеры в обоих случаях не смогли выиграть дуэль лицом к лицу с вратарем хозяев. Динамовец взял на себя и подачи со стандартов, но здесь уже получалось не столь удачно. Как и его дальний удар, заблокированный соперниками. Впрочем, в целом отыграл позитивно – отыграл 86 минут и имеет все шансы стать лидером новой команды.

Леднев поначалу действовал больше на правом фланге, но главная острота пришла после смещения в центральную зону. Примечательно, что тренеры ищут для 23-летнего украинца максимально удобные условия для реализации потенциала. Фехервар после провального первого тайма (несмотря на 55% владения 1:7 по ударам, 0:3 по попаданиям в створ) перестроился во втором. Причем единственный момент до перерыва в активе также арендованного динамовца, который на скорости подхватил мяч из глубины, внезапно создал свободную зону и выкатил партнеру в штрафную.

Богдан возглавил "восстание", дважды разрезав оборонительные линии – подобным креативом не отличился ни один другой игрок на поле. Леднев и компания во втором тайме начали контролировать мяч еще больше (61%) и пропустили лишь 1 роковой удар соперника против трех своих. Другие наши легионеры Фехервара ничем особенным не запомнились. Макаренко привез момент на свои ворота, завозившись в центральной зоне возле штрафной. Петряка, у которого игра не очень пошла, заменили на 80 минуте. Фаворов тоже покинул поле перед 90 минутой, у Артема сводило ноги.

В итоге, Пушкаш Академи набирает 37 очков, превосходя Ференцварош на 2 балла до его матча отчетного тура. Фехервар остается на 4 месте (29 баллов).