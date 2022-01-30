Богдан Лєднєв дебютував за Фехервар в офіційній зустрічі. Орендований у Динамо півзахисник разом з іншими українцями (Петряк і Макаренко також вийшли у стартовому складі) гостював на полі сенсаційного лідера чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 18 тур

Пушкаш Академі – Фехервар – 1:0

Гол: Артем Фаворов, 67

Лєднєв дебютував за Фехервар у непростих умовах. Жорсткий суперник, який не цурається відверто бити по ногах. Команда Фаворова, що в разі перемоги обходила Ференцварош Зубкова на 1 місці турнірної таблиці. Саме Артем і забив переможний гол. Екс-півзахисник Десни і молодіжної збірної України відкрився на подачу з правого флангу і без перешкод прошив голкіпера ударом з кількох метрів.

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А перед тим героєм міг ставати саме Лєднєв. Богдан з позиції центрального півзахисника двічі вирізав класні передачі за спини захисникам. Однак партнери в обох випадках не змогли виграти дуель віч-на-віч з воротарем господарів. Динамівець взяв на себе і подачі зі стандартів, але тут вже було не так вдало. Як і його дальній удар, заблокований суперниками. Загалом же, якщо відкинути результат, дебют позитивний – відіграв 86 хвилин і має всі шанси стати лідером нової команди.

Лєднєв спочатку діяв більше на правому фланзі, але головна гострота прийшла після зміщення до центральної зони . Помітно, що тренери шукають для 23-річного укр аїнця максимально зручні умови для реалізції потенціалу. Фехервар після провального першого тайму (попри 55% володіння 1:7 за ударами, 0:3 за влучаннями у площину) перебудувався по перерві. Причому єдиний момент до перерви в активі також орендованого динамівця, який на швидкості підхопив м'яч з глибини, з нічого створив вільну зону і викотив партнеру до штрафного майданчика.

Богдан очолив "повстання", двічі розрізавши оборонні лінії – подібним креативом не відзначився жоден інший гравець на полі. Лєднєв і компанія у другому таймі почали контролювати м'яч ще більше (61%) і пропустили лише 1 фатальний удар суперника проти трьох своїх. Інші наші легіонери Фехервара нічим особл ивим не вразили. Макаренко привіз момент на свої ворота, завозившись у центральній зоні біля штрафного гостей. Петряка, в якого гра не дуже пішла, замінили на 80 хвилині. Фаворов теж покинув поле перед 90 хвилиною, в Артема зводило ноги.

Відтак Пушкаш Академі набирає 37 очок, перевершуючи Ференцварош на 2 бали до йо го матчу. Фехервар залишається на 4 місці з доробком 29 балів.