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Леднев отказал европейским клубам ради Динамо

10:21 196 Читати українською
Леднев отказал европейским клубам ради Динамо
Богдан Леднев и Николай Шапаренко / Фото instagram

Полузащитник Зари Богдан Леднев связывает свое будущее с киевским клубом.

"Мне говорили, что были предложения из достаточно хороших клубов, но я принял для себя решение, что хочу играть в Динамо.

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На агента выходили разные хорошие европейские клубы. Но я принял окончательное решение, как я хочу", – рассказал Леднев для программы Трендец.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Богдан Леднев Богдан Леднев Трансферы Динамо Киев
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