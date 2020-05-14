Леднев отказал европейским клубам ради Динамо

Полузащитник Зари Богдан Леднев связывает свое будущее с киевским клубом.

"Мне говорили, что были предложения из достаточно хороших клубов, но я принял для себя решение, что хочу играть в Динамо.

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На агента выходили разные хорошие европейские клубы. Но я принял окончательное решение, как я хочу", – рассказал Леднев для программы Трендец.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.

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