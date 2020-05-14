Леднев отказал европейским клубам ради Динамо

Овертайм — 12:00 32
-
"Ми були готові стрибнути з моста": Ньюкасл проти Фергюсона і Кантона – божевільна розв'язка АПЛ у 1996-му
-
Индзаги с Дель Пьеро объединили Милан и Ювентус – звездные обидчики Динамо одновременно попрощались с большим футболомИталия — 13 май 161
-
Як Лобановський рятував Шевченка в Динамо і втратив шанс перейти у топ-клуби Європи, але залишився Маестро результатуУкраина — 13 май 359
-
Серия А официально объявила дату возобновления сезонаИталия — 13 май 312
-
Шевченко заявил о готовности возглавить МиланИталия — 13 май 1053