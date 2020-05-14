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Лєднєв відмовив європейським клубам заради Динамо

10:19 3874 Читать на русском
Лєднєв відмовив європейським клубам заради Динамо
Богдан Лєднєв та Микола Шапаренко / Фото instagram

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв пов'язує своє майбутнє з київським клубом.

"Мені говорили, що були пропозиції з досить хороших клубів, але я прийняв для себе рішення, що хочу грати в Динамо.

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На агента виходили різні хороші європейські клуби. Але я прийняв остаточне рішення, як я хочу", – розповів Лєднєв для програми Трендець.

Нагадаємо, Богдан захищає кольори Зорі на правах оренди. У нинішньому сезоні УПЛ Лєднєв провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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Тимчик анонсував повернення в Динамо, але є нюанси
09:21
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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Трансфери Динамо Київ Головне
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