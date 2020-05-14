Лєднєв відмовив європейським клубам заради Динамо

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв пов'язує своє майбутнє з київським клубом.

"Мені говорили, що були пропозиції з досить хороших клубів, але я прийняв для себе рішення, що хочу грати в Динамо.

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На агента виходили різні хороші європейські клуби. Але я прийняв остаточне рішення, як я хочу", – розповів Лєднєв для програми Трендець.

Нагадаємо, Богдан захищає кольори Зорі на правах оренди. У нинішньому сезоні УПЛ Лєднєв провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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