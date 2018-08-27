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Леднев извинился перед командой и болельщиками за удаление в матче против РБ Лейпцига

10:23 12 Читати українською
Леднев извинился перед командой и болельщиками за удаление в матче против РБ Лейпцига
Богдан Леднев / Instagram

Полузащитник Зари Богдан Леднев извинился за вилуення в матче плей-офф квалификации Лиги Европы с РБ Лейпцигом (0: 0).

"Я хочу извиниться перед болельщиками, тренером команду. Хочу сказать им большое спасибо за то, что исправили мою ошибку.

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Меня сбили, соперник наступил мне на ногу, я вырвался и получилось, что ударил его. Понимаю, что это прямая красная. Спасибо ребятам, что они поддержали меня и игрой доказали, что мы команда", – рассказал Леднев в эфире программы Профутбол.

Напомним, Богдан Леднев играет в Заре на правах аренды из киевского Динамо. На 17-й минуте матча против Лейпцига его сбил Марсело Сараччи, а затем умышленно наступил на ногу. Молодой украинец откровенно отмахнулся от соперника, за что и получил красную карточку от арбитра Бенуа Бастьена.

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Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
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Лига Европы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Богдан Леднев Богдан Леднев Заря - РБ Лейпциг Заря Заря
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