Леднев извинился перед командой и болельщиками за удаление в матче против РБ Лейпцига

Полузащитник Зари Богдан Леднев извинился за вилуення в матче плей-офф квалификации Лиги Европы с РБ Лейпцигом (0: 0).

"Я хочу извиниться перед болельщиками, тренером команду. Хочу сказать им большое спасибо за то, что исправили мою ошибку.

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Меня сбили, соперник наступил мне на ногу, я вырвался и получилось, что ударил его. Понимаю, что это прямая красная. Спасибо ребятам, что они поддержали меня и игрой доказали, что мы команда", – рассказал Леднев в эфире программы Профутбол.

Напомним, Богдан Леднев играет в Заре на правах аренды из киевского Динамо. На 17-й минуте матча против Лейпцига его сбил Марсело Сараччи, а затем умышленно наступил на ногу. Молодой украинец откровенно отмахнулся от соперника, за что и получил красную карточку от арбитра Бенуа Бастьена.

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