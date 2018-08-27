Лєднєв вибачився перед командою та вболівальниками за вилучення у матчі проти РБ Лейпцига

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв перепросив за червону картку в матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи з РБ Лейпцигом (0:0).

"Я хочу вибачитись перед вболівальниками, тренером, команду. Хочу сказати їм велике дякую за те, що виправили мою помилки.

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Мене збили, суперник наступив мені на ногу, я вирвався і вийшло, що вдарив його. Розумію, що це пряма червона. Дякую хлопцям, що підтримали мене і грою довели, що ми команда", – розповів Лєднєв в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Богдан Лєднєв грає в Зорі на правах оренди з київського Динамо. На 17-й хвилині матчу проти Лейпцига його збив Марсело Сараччі, а потім навмисне наступив на ногу. Молодий українець відверто відмахнувся від суперника, за що й отримав червону картку від арбітра Бенуа Бастьєна.

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