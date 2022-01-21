"Название футбольного клуба Фехервар известно в футболе. Я чувствую, что это отличная возможность для меня показать свои умения и помочь команде достичь ее целей.

Леднев официально перешел в Фехервар

Болельщики могут быть уверены, что я буду стараться выкладываться на все 100 процентов. Испытываю доверие к клубу и хочу отблагодарить его хорошими выступлениями и голами", – сказал Леднев в комментарии клубной пресс-службе .

Заметим, Богдан будет играть в футболке "Види" в течение 2022 года на правах аренды, но в случае успешных выступлений клуб имеет право выкупа, оно прописано в контракте.

В этом сезоне 23-летний хавбек был игроком ротации в команде Мирчи Луческу, поэтому наиграл лишь 185 минут в 10 матчах и результативными действиями не отмечался.

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