Лєднєв дав обіцянку фанатам після переходу з Динамо у Фехервар
Новачок угорців Богдан Лєднєв, який орендований у Динамо, поділився враженнями від зміни клубної прописки.
"Назва футбольного клубу Фехервар є відомою у футболі. Я відчуваю, що це чудова можливість для мене показати свої вімння й допомогти команді досягнути її цілей.
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Вболівальники можуть бути впевненими, що я завжди старатимусь викладатись на всі 100 відсотків. Відчуваю довіру клубу і хочуть віддячити йому хорошими виступами й голами", – сказав Лєднєв в коментарі клубній прес-службі.
Зауважимо, Богдан гратиме у футболці "Віді" протягом 2022 року на правах оренди, але в разі успішних виступів клуб має право викупу, воно прописане в контракті.
Цього сезону 23-річний хавбек був гравцем ротації у команді Мірчі Луческу, а тому награв лише 185 хвилин у 10 матчах і результативними діями не відзначався.
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