Лечче официально представил Шахова

Украинский полузащитник Евгений Шахов официально представлен в статусе игрока Лечче.

Новичок Серии А Лечче представил украинца Евгения Шахова в статусе нового игрока команды, передает официальная Facebook страница клуба.

Шахов официально перешел в Лечче

"Я решил сменить команду спустя 3 года в ПАОКе и поэтому согласился на переход в Лечче. Итальянский клуб имеет серьезный проект и хочет демонстрировать красивый футбол.

В полузащите я могу выполнять все роли, от полузащитника оборонительного плана до глубинного плеймейкера", – цитирует слова Шахматная официальный сайт Лечче.

Напомним, Шахов вместе с ПАОКом, с которым у него был контракт до 30-го июня, выиграл "золотой дубль" (чемпионат и Кубок Греции), а также трижды подряд принимал кубковый трофей. За последний сезон в этой команде забил 5 голов, отдал 2 ассиста, проведя 40 матчей во всех турнирах.

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