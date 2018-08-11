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Лебеденко: Нужно выходить и побеждать Зарю

08:12 5 Читати українською
Лебеденко: Нужно выходить и побеждать Зарю
Орест Лебеденко / ФК Карпаты

Защитник Карпат Орест Лебеденко поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ Карпаты –Заря.

"Разобрали Зарю. Команда хорошая, однако в ней нет ничего необычного. Нужно выходить и побеждать.

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Сильные стороны луганчан? По моему мнению, это, пожалуй, фланги. Караваев, Хомченовский. Кроме этого, Заря здорово выбегает в контратаки. В обороне играют просто и надежно", – рассказал Лебеденко телеканала Футбол.

Напомним, матч 4-го тура между Карпатами и Зарей состоится в воскресенье, 12 августа. Начало встречи в 17 часов.

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Карпаты - Заря: Воскресенье 12 августа 2018

Карпаты
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15
час
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56
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Заря
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