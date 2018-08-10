Карраскаль: Болельщики – важная часть Карпат

Полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от встречи с болельщиками "львов" во время которой колумбийский футболист продавал билеты на ближайший домашний матч против Зари.

"Знаете, я очень счастлив. Люди любезно относятся к нам. Рад, что в очередной раз удалось почувствовать такие положительные эмоции.

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Добавляет ли это мотивации на игры? Она исходит от команды. Со своей стороны мы должны давать мотивацию болельщикам, чтобы они приходили и поддерживали нас.

Мы очень интенсивно работали в течение целой недели. Обещаю, что каждый из нас сделает все возможное, чтобы получить важные очки и, главное, порадовать наших фанов.

Хочу пригласить болельщиков на стадион. Они являются важной частью нашей команды. Без их поддержки нам очень трудно", – цитирует Карраскаля пресс-служба "львов".

Напомним, матч 4-го тура УПЛ между Карпатами и Зарей состоится в воскресенье, 12 августа. Начало поединка в 17 часов.

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