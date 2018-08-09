Заря выставила на трансфер Эль-Буаззати и Фопала

Защитник Зари Мохамед Эль-Буаззати и форвард Давид Фопала выставлены на трансфер и ищут себе другие клубы.

Заря не рассчитывает на защитника Мохаммеда Эль-Буаззати и форварда Давида Фопала. Оба игрока уже ищут себе новые клубы. Об этом рассказал генеральный директор Зари Сергей Рафаилов.

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"Эль-Буаззати полетел на просмотр в один из австрийских клубов. Мы выставили его и Фопала на трансфер, мы брали этих игроков, исходя из того, что знали и видели на видео, но они действительно снизили свой уровень по разным причинам.

У одного я знаю, что произошло, но не буду разглашать причины. У другого причина – проиграл большие деньги юристам, ему не до футбола, он думает об этом", – цитирует Рафаилова FootballHub.

Ранее сообщалось, что экс-капитан молодежной команды Боруссии Д Эль-Буаззати может покинуть Зарю, а бывший нападающий Манчестер Сити Давид Фопала переведен в дубль.