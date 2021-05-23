Защитник испанского Луго Орест Лебеденко, который на правах оренид выступал за донецкий клуб, рассказал о проблемах, которые возникли в команде во время сотрудничества с Юрием Калитвинцевым.

"Не знаю почему, но при Юрии Калитвинцеве в Олимпика начались проблемы с физкультурой. Чувствовалось, что Калитвинцеву банально не хватает информации о своих новых подопечных, об их возможностях.

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Во время матчей часто ловил себя на мысли, что игра выходит из-под контроля, на действиях некоторых моих партнеров сказывается усталость, а замен все нет. Едва удалось спастись, хотя по подбору исполнителей Олимпик должен был решать совсем другие турнирные задачи", – сказал Лебеденко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний защитник провел в составе Олимпика 23 матча, в которых отдал 5 результативных передач.

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